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Illustration Lyon.

Météo : une journée ensoleillée et estivale ce jeudi à Lyon, 31 degrés attendus

  • par LR

    • Après les averses de la veille, ce jeudi 2 juillet est de nouveau ensoleillé à Lyon. Le mercure grimpera jusqu'à 31 degrés dans l'après-midi.

    Si la pluie est tombée hier entre Rhône et Saône, le soleil fait son retour ce jeudi 2 juillet. Le ciel est pleinement dégagé ce matin et le mercure indique déjà 21 degrés.

    Dans l'après-midi, le températures seront encore estivales avec 31 degrés attendus à Lyon. Les bourrasques de vent, d'environ 25 km/h, se maintiendront quant à elles tout au long de la journée.

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