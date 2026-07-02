Météo : une journée ensoleillée et estivale ce jeudi à Lyon, 31 degrés attendus

Après les averses de la veille, ce jeudi 2 juillet est de nouveau ensoleillé à Lyon. Le mercure grimpera jusqu'à 31 degrés dans l'après-midi.

Si la pluie est tombée hier entre Rhône et Saône, le soleil fait son retour ce jeudi 2 juillet. Le ciel est pleinement dégagé ce matin et le mercure indique déjà 21 degrés.

Dans l'après-midi, le températures seront encore estivales avec 31 degrés attendus à Lyon. Les bourrasques de vent, d'environ 25 km/h, se maintiendront quant à elles tout au long de la journée.