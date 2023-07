Un collectif lyonnais pour l'école à la maison interpelle Emmanuel Macron

Dans une lettre ouverte au président de la République, un collectif lyonnais pour l'instruction en famille dénonce un manque de soutien politique envers les foyers privilégiant l'école à la maison.

Ils défendent l'école à la maison. Les membres du collectif lyonnais IEF (Instruction en famille) Lyon ont adressé, lundi 17 juillet, une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale et au président Emmanuel Macron, pour dénoncer, dans l'Académie de Lyon, des abus dans l'application de la loi du 24 août 2021 "contre les séparatismes" en matière d'éducation.

Cette loi se concentre sur la lutte contre la radicalisation, un volet éducatif encore flou qui limiterait l'IEF "aux impératifs de santé", selon les premières annonces faites par Emmanuel Macron en octobre 2020.

"Une chasse aux sorcières" dénoncée

"L'application de cette loi dans notre Académie est alarmante et ressemble plus à une chasse aux sorcières plutôt qu'à une action justifiée de protection de l'ordre

public", déplorent les signataires, qui indiquent que sur 58 demandes d'autorisation selon la situation propre à l'enfant, 51 ont été refusées. "Parmi ces refus, plusieurs concernent des familles qui instruisent déjà leurs enfants à domicile depuis plusieurs années, qui avaient bénéficié d'évaluations positives voire élogieuses de la part de l'Education Nationale, ou qui ne demandaient rien de plus que la continuité de ce droit pour leurs plus jeunes".

50 000 enfants en IEF en 2020

Pour les membres du collectif, les refus à répétition de l'Académie de Lyon "semblent sous-entendre que ces parents qui ont choisi un mode d'éducation alternatif par conviction et non par défi à l'égard de la République, sont assimilés à des séparatistes. Cette accusation déguisée est à la fois inacceptable et humiliante".

Cette semaine, le collectif revendique la suppression de cette loi et exige publiquement "la fin de l'interprétation abusive et discriminatoire de cette loi par les académies. Dans son discours du 2 octobre 2020, la président de la République recensait 50 000 enfants en IEF.