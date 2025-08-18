Villeurbanne : des gîtes à chauves-souris installés dans sept écoles pour lutter naturellement contre les moustiques

Ce lundi 18 août, la Ville de Villeurbanne procédait à l’installation de plusieurs gîtes à chauves-souris dans sept écoles de la commune pour lutter contre les moustiques communs.

Dans le cadre du budget participatif de 2021, 10 000 euros ont été alloués à la création de gîtes à chauves-souris à Villeurbanne. Ces derniers, pensés comme un refuge pour ces animaux, seront également utiles pour lutter contre les moustiques communs. Les chauves-souris peuvent en effet en capturer plusieurs centaines en une seule nuit pour se nourrir.

Composés en béton de bois, ces gîtes ont vu le jour ce lundi 18 août dans sept écoles de Villeurbanne : Albert-Camus, Antonin-Perrin, Louis-Pasteur, Anatole-France, Jean-Jaurès, René-Descartes (installation prévue le 21 août) et Nigitelle Noire. Chaque école accueille entre 3 et 6 gîtes.

Ils ont été fixés par Jérémy Grégorio, cordiste travaillant en lien avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), à plus de trois mètres de hauteur, "à l’abri du vent, du soleil direct et d’éventuels prédateurs ou du dérangement humain", assure la municipalité dans un communiqué.

