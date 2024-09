Un ancien président de l'OL défend un couple face à un homme armé d'un couteau

L'homme d'affaires Santiago Cucci a mis en fuite un toxicomane menaçant et armé, impliqué dans un accident de la route en juillet dernier.

Santiago Cucci, ancien président de l'Olympique lyonnais (OL) a mis en fuite un jeune toxicomane armé d'un couteau fin juillet. L'homme de 22 ans menaçait un couple avec son arme blanche après un accident de la route à Ascain (Pyrénées-Atlantiques). Il a finalement été arrêté puis condamné à deux ans et demi de prison ferme ce lundi 9 septembre, selon France Bleu. "J'ai vu une dame qui se faisait frapper par un homme devant plusieurs personnes", a indiqué Santiago Cucci, partie civile lors du jugement à Bayonne.

"Personne ne m'a aidé alors qu'il avait beaucoup de monde"

Les faits remontent au 29 juillet à 4 heures du matin. Une Citroën C3 roule à vive allure sur l'autoroute A63 vers le Sud. Pris en chasse par la police, le jeune conducteur refuse d'obtempérer et contourne la herse dressée par les forces de l'ordre. Il enfreint ensuite de nombreuses règles du Code de la route et manque de renverser un livreur. Une fois les policiers semés, l'homme ayant consommé de la cocaïne et de l'alcool se rend chez sa petite amie. Il la réveille violemment puis détruit son téléphone portable.

Il reprend ensuite la route mais percute un véhicule avec à son bord un couple et leur fils de 13 ans. S'en suit alors une altercation durant laquelle le toxicomane sort un couteau de 21 centimètres et se montre menaçant. Circulant à vélo dans les parages, Santiago Cucci intervient et se sert de sa maitrise des arts martiaux pour l'affronter. "Personne ne m'a aidé alors qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi", explique-t-il. L'homme prend finalement la fuite et sera rapidement interpellé par les gendarmes.

