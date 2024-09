Le festival Lumière revient à Lyon du 12 au 20 octobre. Prix Lumière remis à Isabelle Huppert, invités d’honneur, rétrospectives ou encore avant-première, toute la programmation a été dévoilée.

Le rendez-vous des cinéphiles lyonnais revient du 12 au 20 octobre prochains à Lyon. Alors que le festival Lumière sera lancé dans un peu plus d’un mois, les organisateurs ont dévoilé ce mercredi 11 septembre la programmation complète de l’événement. La billetterie sera ouverte vendredi 13 septembre dès 10 heures.

Isabelle Huppert prix Lumière, invités d’honneur…

L’information a été officialisée en juin dernier, l’actrice française aux deux César, deux prix d’interprétation à Cannes et un Golden Globe, Isabelle Huppert, recevra le prix Lumière 2024 le 18 octobre à l’Amphithéâtre du Centre de congrès. Elle succède donc au cinéaste Wim Wenders. Une rétrospective lui sera consacrée à cette occasion. Connue pour ses rôles subversifs dans les films de Claude Chabrol, Michael Haneke ou Paul Verhoeven, Isabelle Huppert sera accompagnée par deux invités d’honneur : l’actrice et chanteuse Vanessa Paradis et Benicio Del Toro. Des masterclass seront organisées les 13 et 14 octobre.

Parmi les grands noms également annoncés par les organisateurs pour les quinze ans du festival, le réalisateur Costa-Gavras sera l’invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture. Profondément engagé, le cinéaste grec présentera en avant-première son nouveau film Le Dernier souffle.

Aja, Triet, Dolan et Hazanavicius

Autre temps fort du festival Lumière, une nuit dédiée aux films d’horreur sera organisée à la Halle Tony Garnier en présence du cinéaste français Alexandre Aja. Le réalisateur présentera les différents films projetés à l’occasion : Hérédité d’Ari Aster, son remake de La Colline à des yeux (projeté dans une copie 35 mm), Les Griffes de la nuit de Wes Craven et l’Exorciste de William Friedkin. Pour les petits comme les grands, Les 12 travaux d’Astérix de Goscinny et Uderzo sera projeté à la Halle Tony Garnier le 13 octobre dans une version remasterisée.

Le réalisateur québécois Xavier Dolan sera également au festival Lumière pour présenter un livre de photos inédites pour les dix ans de son film Mommy, prix du Jury au festival de Cannes en 2014, le 13 octobre. Il sera accompagné de la réalisatrice multi-récompensée pour son film Anatomie d’une chute, Justine Triet qui animera une carte blanche sur sa cinéphilie le 16 octobre. Le cinéaste et auteur Alejandro Jodorowksy sera quant à lui l’invité d’une rencontre autour de son livre Voyage essentiel et d’une signature le 19 octobre.

De nombreuses avant-premières sont également au programme. Le cinéaste Michel Hazanavicius présentera son film La Plus précieuse des marchandises, présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Spectateurs ! d’Arnaud Desplechin, The Substance, prix du scénario à Cannes en 2024, de Coralie Fargeat, Norah de Tawfik Alzaidi ou encore Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde d’Emanuel Pârvu seront également projetés.

