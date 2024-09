Saône-et-Loire : une cagnotte lancée pour aider les propriétaires d’une maison détruite par un incendie 

À Charnay-lès-Mâcon, une cagnotte a été lancée pour aider les propriétaires d’une maison détruite lors d’un incendie. Plus de 2 000 euros ont déjà été récoltés.

Ces habitants du Clos du Moulin, en Saône-et-Loire, ont vu leur maison détruite par les flammes dans la nuit du 6 au 7 septembre. Le feu, parti du garage, a été maitrisé par une quinzaine de sapeurs-pompiers, mais les dégâts sont considérables. La maison est désormais inhabitable.

Pour soutenir Michael et Didier, les propriétaires, leurs proches ont lancé une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi, rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré. Une initiative soutenue par plus d’une vingtaine de personnes : depuis le 10 septembre plus de 2 610 euros ont été déjà été récoltés.