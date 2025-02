L'individu devait être remis aux autorités algériennes, mais a finalement été renvoyé à Lyon, où il a été condamné une seconde fois par le tribunal.

Dans le conflit diplomatique qui les opposent, la France et l'Algérie n'ont pas dit leur dernier mot. Un ressortissant algérien, âgé de 30 ans et natif de Batna, a été refoulé de son propre pays par les autorités algériennes, une fois arrivé à Oran.

L'individu avait été condamné en mai dernier par le tribunal de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) à six mois de prison ferme et à une OQTF pour plusieurs faits dont vol, recel et port d'arme blanche, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP.

Lire aussi : Influenceurs franco-algériens signalés : une enquête ouverte par le parquet de Lyon

Condamné à nouveau à 6 mois d'emprisonnement

À sa sortie de prison, le préfet de Savoie a prononcé l'OQTF. Dans l'attente de son expulsion, il avait donc été placé en centre de rétention à Lyon le 19 novembre. C'est dans la nuit du 10 au 11 février, à l'approche du délai maximal de rétention, qu'il a finalement été embarqué à bord d'un vol pour l'Algérie en direction d'Oran. Bien qu'il ait une carte d'identité en cours de validité, les autorités algériennes ont refusé de l'admettre au motif qu'il n'avait pas de laissez-passer consulaire.

Il a été immédiatement renvoyé en France, où il a de nouveau été jugé lundi en comparution immédiate pour "outrage et violence", après s'être rebellé et avoir mordu un des agents pendant la tentative d'expulsion.Le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à 6 mois de prison ferme et trois d'interdiction du territoire national, conformément aux réquisitions.

Pour rappel, en 2023, 3 650 OQTF ont été prononcées par la préfecture du Rhône, soit une hausse de 12 % par rapport à 2019. Cette même année 2023, 16 % d'entre elles ont été exécutées. Aussi, 838 étrangers en situation irrégulière ont été placés dans les deux centres de rétention administrative (CRA) de Lyon-Saint-Exupéry en 2023.

Lire aussi : Enquête. OQTF : La réalité lyonnaise