Enquête. OQTF : La réalité lyonnaise

Seulement 16 % des obligations de quitter le territoire français sont exécutées dans le Rhône. Pourquoi la préfecture n’en fait pas plus ? À qui la faute ?

OQTF. Quatre lettres qui font irruption sur le devant de la scène après chaque crime ou délit commis par un étranger en situation irrégulière sous le coup d’une “obligation de quitter le territoire français”. Deux affaires ont particulièrement sonné la France, encore sous le choc. Deux noms : Lola, une adolescente de 12 ans retrouvée dans une malle, à Paris, en octobre 2022, et Philippine, une jeune fille de 19 ans, découverte à moitié enterrée dans le bois de Boulogne à la fin du mois de septembre de cette année… Lola a été tuée et violée par Dahbia B., une Algérienne visée par une OQTF. Philippine a été violée et tuée par Taha O., un Marocain en situation irrégulière, déjà condamné pour viol, sous le coup d’une OQTF et non expulsé.

Lyon n’échappe pas aux quatre lettres orageuses.