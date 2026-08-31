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Crédit : Testathlon

Rhône : 15 trails au programme du Challenge Athlé Nature 2026-2027

  • par La Rédaction

    • Le Challenge Athlé Nature Rhône revient pour une quatrième édition. Quinze trails organisés dans le département permettront aux coureurs de cumuler des points jusqu’en juin 2027.

    Le Rhône confirme son statut de terrain de jeu pour les amateurs de trail. Pour sa 4e édition, le Challenge Athlé Nature Rhône propose cette année 15 courses, co-organisées par le Département et le Comité d’Athlétisme Rhône Métropole de Lyon.

    Le coup d’envoi sera donné le 6 septembre à Brignais, avec le Trail des TardsVenus. Suivront notamment le Trail des Pierres dorées à Anse, l’Ultra Beaujolais Village Trail au Perréon, le Trail en Côte-Rôtie à Ampuis ou encore la Val’Lyonnaise à Vaugneray. La saison s’achèvera en juin 2027 avec le Trail des Meuh du Lyonnais à Brullioles.

    Les participants cumulent automatiquement des points en fonction de leur classement : aucune inscription spécifique au challenge n’est nécessaire.

    Deux classements seront établis en fin de saison, chez les femmes comme chez les hommes : l’un pour les Espoirs, Seniors et Masters 0, l’autre pour les Masters M1 et plus. Un nombre minimum de participations est toutefois requis pour apparaître au classement final.

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