Ultra-trail : deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes à l'assaut du Tor des Géants

Le Tor des Géants s’élance ce dimanche 13 septembre depuis Courmayeur, dans la Vallée d’Aoste. Deux coureurs d’Auvergne-Rhône-Alpes figurent parmi les favoris : Matthis Granet et Bastien Fleury.

Dans deux jours, près de 1 100 coureurs prendront le départ du TOR330, plus connu sous le nom de Tor des Géants, l’une des épreuves d’ultra-trail les plus exigeantes au monde. Dimanche 13 septembre, à 10h, les concurrents s’élanceront de Courmayeur, dans la Vallée d’Aoste, pour un parcours de 330 km et plus de 24 000 mètres de dénivelé positif.

Parmi les 41 "Top Runners" (coureurs favoris) retenus par l’organisation, deux Français représenteront la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit de Matthis Granet et de Bastien Fleury.

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Un top 10 pour Matthis Granet ?

À 28 ans, Matthis Granet, originaire de Haute-Savoie, débarque avec une grosse préparation. Le coureur d’Annecy s’est illustré en mai dernier à La Muraz, dans le Salève, à quelques kilomètres de chez lui. Pendant 48 heures, il a enchaîné les montées sur une même pente, cumulant 24 759 mètres de dénivelé positif en plus de 190 km. Sans compter le fait qu'il n'ait dormi que 45 minutes au total.

Le Haut-Savoyard s’est également offert une reconnaissance intégrale du parcours du Tor des Géants. Au total, 336 km et 26 000 mètres de dénivelé positif parcourus en 14 jours, dont environ 65h d’effort. Cette année, il vise le top 10 sur la course et souhaite boucler les 330 kilomètres en environ 77h30.

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Bastien Fleury, coureur et secouriste

Bastien Fleury fait également partie des grands favoris. Originaire de Chamonix (Haute-Savoie), le coureur est également gendarme-secouriste au PGHM de cette même ville. Son palmarès parle pour lui. Il a remporté le SwissPeaks 170km en 2022, avant de terminer 28e de l’UTMB en 2023. Le Haut-Savoyard reste surtout sur une victoire en 2026 au X-Alpine Trail Verbier St-Bernard, où il a bouclé les 140km et 9 000 mètres de dénivelé positif en 19h42min29s.

Face à eux, près de 1 100 concurrents venus de 86 pays tenteront de venir à bout de cette course hors du commun.

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