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Les secours sont intervenus quai Claude Bernard suite à une nouvelle noyade à Lyon. @WilliamPham

Lyon : un septuagénaire retrouvé mort chez lui, sa femme prise en charge en urgence absolue

  • par LR

    • Les secours sont intervenus le 4 septembre au domicile d’un couple résidant dans le 5e arrondissement de Lyon. L’homme a été découvert mort, tandis que sa femme a été prise en charge en urgence absolue.

    C’est leur fille qui a donné l’alerte, inquiète de n’avoir aucune réponse. Le 4 septembre dernier, les secours sont intervenus au septième étage d’une résidence du 5e arrondissement de Lyon, dans laquelle résidait un couple de personnes âgées.

    Selon nos confrères du Progrès, l’homme, âgé de 71 ans, était déjà mort à l’arrivée des secours. Sa femme était, quant à elle, vivante mais semblait dans un état de choc. Elle a été prise en charge en urgence absolue et transportée à l’hôpital.

    On ignore toutefois les causes du décès du septuagénaire. Une enquête a été ouverte par la police afin de faire toute la lumière sur les événements.

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