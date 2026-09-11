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Eric Kayser. Maison Kayser

Lyon : pour ses 30 ans, la Maison Kayser propose baguettes et croissants à 60 centimes

  • par LR

    • Pour fêter son trentième anniversaire, la Maison Kayser remonte le temps et vendra, ce dimanche 13 septembre, ses baguettes et croissants aux prix de 1996, en francs.

    Ce dimanche 13 septembre, pour célébrer ses 30 ans, la Maison Kayser défiera toute concurrence. À Paris et à Lyon, la boulangerie proposera à la vente ses baguettes et ses croissants aux prix affichés à sa création, en 1996.

    La baguette sera donc vendue à 3,92 francs (soit 60 centimes) et le croissant entre 3 et 4 francs, soit environ 45 à 60 centimes. Une belle affaire alors que le pouvoir d’achat des Français souffre des nombreuses crises et conflits géopolitiques.

    À Lyon, deux boulangeries joueront le jeu : celles installées au 15, place Louis-Pradel, dans le 1er arrondissement, et au 39, rue Victor Hugo, dans le 2e arrondissement.

    Lire aussi : La baguette plus chère à Lyon qu'en France ? C'est ce que révèle ce nouvel index

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