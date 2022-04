"Uber Pet" débarque à Lyon avec des taxis pour animaux de compagnie

Depuis jeudi dernier, les Lyonnais peuvent commander une course "Uber Pet" sur la plateforme VTC pour voyager avec leur animal de compagnie.

Un taxi pour chat? C'est la promesse d'"Uber Pet", la nouvelle option du géant Uber. La plateforme numérique américaine a lancé le concept à Lyon jeudi dernier. Pour quatre euros supplémentaires ajoutés au tarif de base, les utilisateurs peuvent désormais partager leur course avec leur chat ou leur chien.

Un supplément qui est décrit comme couvrant les frais d'entretien et de services supplémentaires que peut engendrer le transport d'un animal de compagnie. Les chauffeurs Uber sont libres de décider si, quand et à quelle fréquence ils souhaitent proposer des courses avec l'option "Uber Pet".

Après un premier lancement à Paris et Nice, Uber développe "Uber Pet" à Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux, "un service longtemps réclamé par les utilisateurs", selon la plateforme. À noter que les chiens d'aveugle, eux, sont acceptés quelle que soit l'option de course sélectionnée, sans frais supplémentaires.

