Pierre Athanaze (EELV) est vice-président à la Métropole de Lyon en charge de la protection animale. Il était sur le plateau de l'émission "6 minutes Chrono" de Lyon Capitale, pour parler des nouvelles mesures de la Métropole de Lyon en faveur de la condition animale.

Pour l'élu écologiste une thématique s'impose lors des retours du terrain : "Il faut bien voir que les chats ont été reconnus unanimement comme le sujet prioritaire de la part des mairies et des associations de protection animale. L'aide va aller aux mairies. Si elle est votée, elle sera d'un montant de 50 000 euros, que l'on réajustera en cas de besoin. "

Il développe en donnant le détail : "C'est donc 50 000 euros à destination des mairies de façon à porter un effort plus précis sur la stérilisation."

Comment agir pour réguler le nombre d'individus ? Pierre Athanaze répond : "Si on piège des chats un peu partout pour les stériliser, il y aura peu d'effets. Il vaut donc mieux s'attaquer aux points où il y a les plus fortes concentrations. Pour être efficace, il faudrait parvenir à stériliser au moins les trois quarts de la population, 75%, ou a minima, 65% des femelles. C'est une responsabilité légale des communes. L'objectif en les aidant et d'être efficace à l'échelle de l'agglomération. De fait, les territoires sont très entremêlés entre les communes, entre Lyon et La Mulatière par exemple, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne Saint-Jean... Or les chats ne connaissent pas les frontières. Il était donc nécessaire de passer par l'échelon métropolitain."

Le vice-président de la Métropole analyse les problèmes que soulève les chats : "On parle de chats errants, et lorsqu'ils ont été identifiés et stérilisés, on parle de "chats libres" qui est un statut juridique à part entière. Les chats, qu'ils soient errants ou libres d'ailleurs, mais surtout les errants vont poser des problèmes d'odeurs, d'hygiène, de bruits... Souvent les riverains s'en plaignent. Il y a également des problèmes liés à la biodiversité. D'après la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), en France, chaque année ce sont 75 millions d'oiseaux qui sont tués par les chats. D'après la société française d'étude et de protection des mammifères, c'est entre 40 et 50 millions de mammifères. De plus, on pense qu'il y a un impact très fort sur les reptiles comme les lézards."

Pourquoi la fourrière n'est pas l'alpha et l'oméga ? "Si les animaux vont dans un refuge, de la fourrière ou de la SPA, au bout d'un moment ils sont euthanasiés. Il y a tellement de chats, et ils ne sont pas adoptés en nombre suffisant. C'est pourquoi on veut les stériliser et les relâcher sur le site même où ils ont été capturés" indique Pierre Athanaze.

Le dispositif sera soumis au vote le 27 février 2023. Les prochaines mesures devraient être sur les pigeons.

Plus de détails dans la vidéo sur : les disparités du niveau d'engagement des communes sur les territoires, le réseau d'associations, l'implication des vétérinaires, le menu végétarien dans les cantines.

