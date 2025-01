La plateforme de mobilité Bolt lance son nouveau service "women for women" dédié aux passagères et conductrices féminines.

Les utilisatrices de la plateforme Bolt pourront désormais voyager entre femmes. Le 28 janvier, la plateforme de mobilité a annoncé la sortie de son service "women for women", une catégorie dédiée aux passagères et conductrices féminines. Conçue afin de rassurer et de maximiser la sécurité de ses utilisatrices, "women for women" permet de commander une course exclusivement auprès de femmes chauffeurs. Un service pensé pour les clientes comme pour les conductrices, qui peuvent choisir d'uniquement accepter une femme au sein de leur véhicule.

Afin d'assurer la sécurité de ses membres, cette nouvelle catégorie repose sur un système de vérification d'identité des utilisateurs. Pour réserver une course, la passagère nécessite de prendre un selfie avec son téléphone avant de télécharger sa pièce d'identité. Une fois les deux documents fournis comparés, celle-ci peut alors réserver son taxi "women". Un système permettant aux conductrices de ne pas être la cible d'utilisateurs mal attentionnés.

Si le prix du service reste le même que pour un trajet Bolt "basique", le temps d'attente devrait quant à lui être plus long en raison du nombre de chauffeurs femmes encore limité.

