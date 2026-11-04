Trottinettes électriques en libre service : un mois après l’obligation du port du casque à Lyon, quelles conséquences sur la fréquentation ?

Depuis le 28 septembre, le port du casque et d’un gilet rétro-réfléchissant est obligatoire pour rouler en trottinettes électriques dans le Rhône. Un mois après l'arrêté préfectoral, la fréquentation ne semble pas avoir été impactée.

L’obligation du port du casque et du gilet rétro-réfléchissant a-t-elle fait baisser l’utilisation des trottinettes électriques en libre service à Lyon ? Un mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral, le 28 septembre dernier, et quelques jours seulement après la fin de la période de pédagogie, peu sont les usagers portant un casque dans les rues de la capitale des Gaules. Ceux enfilant le gilet le sont, visiblement, encore moins. Les Lyonnais sont-ils vraiment informés de cette obligation ? Depuis lundi, ils s’exposent à une amende de 135 euros en cas d’absence de casque et de 35 euros sans gilet rétro-réfléchissant.

L'opérateur de trottinettes électriques, Dott, ne constate, également, pas de changement majeur sur la fréquentation. "Sur les trois premières semaines, nous n’observons pas de rupture nette. La fréquentation est restée stable, à -3% par rapport aux semaines précédentes, et le nombre d’utilisateurs est même en légère hausse", indique Jérémie François, responsable des affaires publiques de l’opérateur. Dott appelle néanmoins à ne pas tirer de conclusions trop rapidement. En effet, les vacances scolaires, les conditions météorologiques de la fin octobre et les restrictions de circulation mises en place lors des différentes journées de manifestation à Lyon ne permettent pas d’établir un premier bilan.

L’opérateur n’écarte pas pour autant un risque de baisse de fréquentation à plus long terme. Interrogé sur la possibilité que certains utilisateurs se tournent vers le vélo en libre-service, où le port du casque n’est pas obligatoire, Jérémie François explique ne pas avoir de visibilité sur ce point. "Le risque est principalement que les utilisateurs n’utilisent plus les mobilités douces pour leurs déplacements", estime-t-il.

Nouvelles trottinettes Dott mises en service en avril 2026, à Lyon (Clemence Margall)

Dott regrette de ne pas avoir été consulté par la préfecture

L’arrêté pris par le préfet du Rhône Étienne Guyot le 28 septembre impose désormais le port du casque et d’un gilet rétro-réfléchissant aux utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés dans le département, dont la métropole de Lyon. Une décision motivée par l’aggravation des accidents impliquant des trottinettes électriques. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, 870 accidents corporels impliquant ces engins ont été recensés entre 2021 et 2025, faisant 840 blessés. Depuis le début de l’année 2026, 187 accidents et 194 blessés ont déjà été comptabilisés, ainsi que deux décès.

"Nous appliquons la réglementation et accompagnons nos utilisateurs dans sa mise en œuvre. Cependant, nous n’avons pas été consultés en amont de la mise en place de l’arrêté", précise Dott, tout en affirmant partager l’objectif de sécurité routière de la préfecture. L’opérateur indique également ne pas avoir été contacté depuis par la préfecture du Rhône ou la Métropole de Lyon au sujet des modalités d’application ou des conséquences de cette nouvelle obligation.

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Des casques distribués gratuitement ?

Pour accompagner les utilisateurs, Dott a envoyé un message directement dans son application et modifié ses conditions locales d’utilisation. Les usagers lyonnais ont ainsi été invités à prendre connaissance des nouvelles obligations et à confirmer qu’ils les avaient bien lues.

L’entreprise ne prévoit pas de mettre des casques et des gilets à disposition pour chaque location. Elle propose en revanche l’achat "de casques personnels à tarif préférentiel" et organise ponctuellement des distributions gratuites lors d’événements consacrés à la sécurité routière. "Nous avons ainsi réalisé un événement le 22 octobre dans les rues de Lyon dernier afin de distribuer gratuitement casques et équipement réfléchissant", explique l’opérateur.

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