Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne interrompu en raison d’une panne électrique

La ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne est paralysée depuis 16 heures en raison d’une panne d’alimentation électrique à Givors. Le retour à la normale est attendu peu avant 20 heures.

Grosse galère pour les usagers. Depuis 16 heures environ, la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne est totalement interrompue en raison d’une panne d'alimentation électrique sur la voie ferrée près de Givors Ville.

SNCF Auvergne-Rhône-Alpes précise que des équipes techniques sont dépêchées sur place. L’intervention est en cours, mais la reprise progressive du trafic n’est attendue qu’à 19 h 45.