Actualité
train TER
Photo d’illustration. DR

Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne interrompu en raison d’une panne électrique

  • par LR

    • La ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne est paralysée depuis 16 heures en raison d’une panne d’alimentation électrique à Givors. Le retour à la normale est attendu peu avant 20 heures.

    Grosse galère pour les usagers. Depuis 16 heures environ, la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne est totalement interrompue en raison d’une panne d'alimentation électrique sur la voie ferrée près de Givors Ville.

    SNCF Auvergne-Rhône-Alpes précise que des équipes techniques sont dépêchées sur place. L’intervention est en cours, mais la reprise progressive du trafic n’est attendue qu’à 19 h 45.

    à lire également
    Cyberviolence envers les femmes : "il faut répéter sans cesse qu’il n’y a pas d’impunité et que les dispositifs juridiques existent"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    train TER
    Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne interrompu en raison d’une panne électrique 16:58
    Cyberviolence envers les femmes : "il faut répéter sans cesse qu’il n’y a pas d’impunité et que les dispositifs juridiques existent" 16:21
    Lyon : 74 nouveaux produits décrochent le label "Fabriqué à Lyon et ses alentours" 15:10
    Fête des Lumières à Lyon : découvrez en direct les œuvres de cette édition 2026 14:45
    TNG : Le Voyage de Kristoffer, explorer l’univers par le rêve 14:33
    d'heure en heure
    CNMSD
    Article payant Dans les coulisses du CNSMD de Lyon 13:59
    Exposition : les paysages invisibles de Hitonari Tsuji 13:37
    Le mot du mois : [Bismillah, c’est les ténèbres] 13:00
    Article payant Louis Pradel a-t-il vraiment voulu éventrer le Vieux-Lyon ? 12:30
    "Face aux murs": le cirque, métaphore de la résilience 12:15
    Mouvement lycéen à Lyon : un personnel de direction et un policier blessés ce mercredi matin, une plainte déposée 12:08
    Quoi de neuf à Lyon ? 12:01
    Lyon : le conseil du 8e arrondissement évacué après l’intervention de militants antifascistes autour de Raphaël Arnault 11:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut