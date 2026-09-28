Rhône : le casque et le gilet rétro-réfléchissant deviennent obligatoires pour les trottinettes électriques

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris ce lundi 28 septembre un arrêté rendant obligatoires le casque et le gilet rétro-réfléchissant pour les trottinettes électriques dans le département.

Avec 870 accidents corporels impliquant 840 blessés entre 2021 à 2205, les accidents à trottinettes électriques s’aggravent de plus en plus. Et l’année 2026 confirme déjà la tendance avec 187 accidents recensés depuis le début de l’année, faisant 194 blessés et deux décès.

Afin de protéger les usagers, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté ce lundi 28 septembre rendant obligatoire le port du casque et du gilet réfléchissant sur les engins de déplacement personnel motorisés dans le département et la métropole lyonnaise à compter d’aujourd’hui.

Les services de l’État indiquent qu’une période de pédagogie et de sensibilisation a été immédiatement engagée par les forces de l’ordre, mais qu’à l’issue de cette phase, des contrôles "stricts" seront opérés sur le territoire. Tout manquement sera verbalisé.

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