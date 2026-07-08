Samedi 27 juin, trois artistes ont décroché leur place pour la finale du Hip Hop Talents, lors d'une sélection régionale tenue à Lyon.

Samedi 27 juin s'est déroulée la sélection régionale du concours Hip Hop Talents à Lyon. Pour l'occasion, le rappeur Benjamin Epps, la danseuse Laura Nala et le street artiste Scaf, se sont rendus au Transbordeur afin de dénicher les meilleurs talents de la région. Au terme d'une journée riche en suspens, trois artistes se sont démarqués par leurs performances.

Dans la catégorie Street Art, c'est Magiicarts qui s'est illustré sur le thème de la fête. Côté danse, c'est Jackson qui a su impressionner le jury. Enfin, Amalia s'est imposé grâce à son rap.

Les trois gagnants de cette étape régionale sont ainsi sélectionnés pour la finale nationale, qui se tiendra à Paris le 19 septembre prochain. A noter que les grands gagnants du concours repartiront avec une dotation globale de 15 000 euros pour propulser leur carrière artistique.

Lire aussi : Les sélections régionales du Hip Hop Talents se tiendront à Lyon