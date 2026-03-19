Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches

Les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance avalanches ce jeudi 19 mars 2026.

La vigilance reste de mise dans les Alpes françaises. Ce jeudi 19 mars, les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches.

L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés par cette vigilance, valable pour l'ensemble de la journée, depuis plusieurs jours.

Aucun autre département de la région est touché par une vigilance ce jeudi.