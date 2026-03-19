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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un grand soleil et de la douceur à Lyon ce jeudi

  • par LR

    • C'est une très belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 19 mars avec des températures qui atteindront les 17 degrés au meilleur de la journée.

    Le soleil est là, et bien là. Pour cet avant dernier jour de la semaine avant le weekend, c'est une très belle journée qui attend l'agglomération lyonnaise. Le soleil brillera du matin au soir ce jeudi 19 mars.

    Côté températures, il fait 1 degré ce lundi matin mais le mercure atteindra les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.

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