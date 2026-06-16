Un mardi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 16 juin 2026.

La semaine se poursuit sous un temps estival à Lyon. Ce mardi 16 juin, le soleil sera de nouveau présent du matin au soir malgré quelques nuages qui seront plus nombreux l'après-midi.

Côté températures il fait 15 degrés ce mardi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 33 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 6 à 7 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait de nouveau s'accentuer jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.