Ce mardi 7 avril, le chauffeur du bus TCL C23 a dû se résoudre à un freinage d'urgence devant les Halles Paul Bocuse de Lyon. Trois blessés légers sont à déplorer.

Le système de freinage d'urgence est à revoir dans les bus TCL. Ce mardi 7 avril, la ligne de bus C23, reliant "Flachet - Alain Gilles" à la Cité Internationale a été le théâtre d'un accident au niveau des Halles Bocuse (3e arrondissement). Selon nos confrères d'Actu Lyon, vers 8 heures, le chauffeur a dû freiner en urgence, causant trois blessés parmi les passagers.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires, ainsi que pour soigner leurs blessures. Le temps de l'intervention, le bus a été immobilisé et les passagers sont descendus du véhicule.

Un autre accident similaire a eu lieu la semaine dernière

Ce n'est pas la première fois qu'un freinage d'urgence entraine des blessés dans un bus TCL. Pour rappel, le mercredi 1er avril, un octogénaire a violemment chuté lors d'un freinage d'urgence, rue de la gare à Caluire. Il souffrirait de plusieurs plaies ouvertes au visage et d'une fracture du bras.

A noter qu'en raison du One Health Summit ce mardi 7 avril, la ligne C23 fonctionne uniquement entre "Les Halles Bocuse" et "Flachet Alain Gilles" dans la direction de la Cité Internationale. La reprise des voyageurs direction "Flachet - Alain Gilles" s'effectue à l'arrêt Saxe Lafayette.





