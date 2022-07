Canicule : le Rhône passe en alerte orange

Depuis ce dimanche à 16h00, le département du Rhône est placé par Météo France en alerte orange face à la canicule.

Météo France vient d'actualiser sa carte de vigilance face à la canicule : le département du Rhône, avec donc la métropole de Lyon, fait partie des 51 départements placés en alerte orange.

L'ouest en alerte rouge

Mais c'est dans l'ouest du pays que les pics de chaleur les plus importants sont attendus, avec 15 départements placés en vigilance rouge : les Landes, le Gers, le Lot et Garonne, la Gironde, la Dordogne, la Charente Maritime, les Charente, les Deux Sèvres, la Vendée, la Loire Atlantique, le Maine et Loire, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère.

L'alerte est valable jusqu'au lundi 18 juillet à 16h.