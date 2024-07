(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Après le premier tour de ce dimanche 30 juin qui a placé, au niveau national, le RN en tête devant la gauche et la majorité présidentielle, dans le Rhône les tractations et discussions ont débuté en vue du deuxième tour de dimanche prochain.

1ère circonscription du Rhône

Dans cette circonscription lyonnaise, la candidate du Nouveau Front Populaire, Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) est arrivée en tête avec 42% des voix devant le député sortant Thomas Rudigoz (29% et le candidat du RN, Laurent Mouton (18%). Ces trois candidats ont dépassé les 12,5% des inscrits et sont donc qualifiés pour le tour suivant.

Le candidat du Rassemblement National ne se retirera pas et pour le deuxième tour on se dirige donc tout droit vers une triangulaire après laquelle la candidate du NFP devrait logiquement être élue et battre le macroniste sortant.

2ème circonscription du Rhône

Il n'y aura pas beaucoup plus de suspense dans la 2e circo du Rhône. Boris Tavernier (EELV) est même passé tout proche de remporter son siège à l'Assemblée dès le premier tour. Avec 49,65% il devrait être élu au second tour. Loïc Terrenes (Ensemble), qui a récolté 25% des voix et sera également au deuxième tour. Si le candidat de la majorité présidentielle a appelé les électeurs de la candidate du Rassemblement National à voter pour lui, son retard de près de 25 points sur le candidat du Nouveau Front Populaire semble rédhibitoire.

3e circonscription du Rhône

Il n'y aura pas de deuxième tour dans cette 3e circo lyonnaise. Et pour cause, Marie-Charlotte Garin (EELV / Nouveau Front Populaire) a été réélue dès le premier tour en récoltant 51,51% des voix. C'est la seule députée dans ce cas dans le Rhône.

4e circonscription du Rhône

Dans cette dernière circonscription lyonnaise, la bataille au deuxième tour s'annonce serrée. Sandrine Runel (PS / Nouveau Front Populaire) est arrivée en tête avec 38% des voix devant la sortante macroniste, Anne Brugnera (31%) et le candidat du RN Yannick Chaumont (17%).

Il y aura donc une nouvelle triangulaire qui pourrait cette fois profiter à la candidate sortante. Avec le report possible des votes du LR en sa faveur (10%) et face à la faible réserve de vote de la candidate de gauche, Anne Brugnera pourrait s'en sortir pour garder son siège. Mais avec 7 points de retard après le premier tour, rien n'est fait et Sandrine Runel pourrait tout de même ravir le poste.

5e circonscription du Rhône

Dans cette circonscription qui regroupe plusieurs communes du nord de la Métropole de Lyon, Blandine Brocard (Ensemble / Modem) est en très bonne posture pour conserver son siège. Elle est arrivée en tête, avec 32% des voix, devant Fabrice Matteucci (PS / Front Populaire) et ses 26% et Sasha Bitoum, candidat RN avec 25%.

Reste à savoir ce que fera le candidat de gauche. S'il décide de se retirer, Blandine Brocard sera largement réélue. S'il reste en course au sein d'une triangulaire, le report des votes du candidat LR (14%) sera scruté de près, le RN étant à seulement 7 points de la tête dans cette circonscription. Un pari risqué pour la gauche qui a pourtant appelé à se retirer dans toutes les circonscriptions pour faire barrage au RN.

6e circonscription du Rhône

Pas de suspense dans la circonscription de Villeurbanne. Gabriel Amard (LFI / Nouveau Front Populaire) est arrivé largement en tête avec 46% des voix devant Jean-Paul Bret (PS) et ses 20%. Les deux hommes s'affronteront au deuxième tour. Sauf immense surprise et un report massif des votes LR (12%) et RN (19%) en faveur de l'ancien maire de Villeurbanne, le sortant Gabriel Amard devrait être réélu dimanche prochain.

7e circonscription du Rhône

Dans cette circonscription, le sortant, Alexandre Vincendet, est en très mauvaise posture. Il termine le premier tour en deuxième position, loin derrière Abdelkader Lahmar, candidat LFI. Vincendet a récolté 27% des voix et le candidat de gauche 46%. Cédric Pignal (RN) s'est également qualifié au deuxième tour, fort de ses 21%.

Dans cette triangulaire, les dés semblent joués pour Alexandre Vincendet. Le candidat Horizons de la majorité présidentielle aura bien du mal à remonter ses 19 points de retard sur le candidat de gauche. Les réserves de vote de la candidate LR (3,5%) ne devraient pas suffire pour inverser la tendance.

8e circonscription du Rhône

Cette 8e circonscription est probablement la plus indécise de toutes les circonscriptions du Rhône. Le RN et Jonathan Géry sont arrivés en tête avec 33% devant le Front Populaire (22%), Ensemble (21%) et la candidate sortante LR, Nathalie Serre (20%).

Si Anne Reymbaut (PS) devrait logiquement se maintenir car arrivée en deuxième position, quid de la position de Dominique Despras, candidat de la majorité présidentielle ? La position de Nathalie Serre n'est pas plus enviable. Arrivée en 4e position, va-t-elle se désister pour faire barrage au Rassemblement National ? Autant de questions dont on devrait avoir la réponse avant mardi soir, date limite pour les candidats pour se décider ou non à concourir au deuxième tour des législatives.

9e circonscription du Rhône

Patrick Louis (RN) est arrivé en tête de cette circonscription (35%), 10 points devant le sortant de droite, Alexandre Portier. En troisième position, Jean-Henri Soumireu-Lartigue (PS/ Front Populaire) avec ses 23%, devrait se retirer de la course au second tour s'il suit les consignes nationales. Le retrait du candidat de gauche fera alors le jeu du sortant qui devrait parvenir à se maintenir en poste en cas de duel avec le candidat RN.

10e circonscription du Rhône

De justesse, Thomas Gassilloud (Ensemble) est arrivé en tête de sa circonscription devant le RN et la gauche. Mais le sortant et ses 32,5% dépasse que d'un petit point le parti d'extrême droite. Florence Perrin, candidate PS, devrait ainsi se désister en faveur du candidat de la majorité présidentielle. Le report de voix de la gauche (24%) devrait permettre à Gassilloud de conserver son siège.

11e circonscription du Rhône

Dans cette 11e circo, on connaît déjà l'identité des deux candidats au deuxième tour : Alexandre Humbert Dupalais (RN) et Jean-Luc Fugit (Ensemble). Abdel Yousfi (PCF / Nouveau Front Populaire), arrivé troisième du premier tour avec 23%, a déjà annoncé se retirer pour faire barrage à l'extrême droite. Humbert Dupalais et ses 37% ne devraient pas résister face au sortant macroniste qui a récolté 27% des voix au premier tour.

12e circonscription du Rhône

C'est une nouvelle circonscription dans laquelle la bataille au deuxième tour s'annonce serrée. Lucie Gaillot (EELV / Nouveau Front Populaire) est arrivée en tête du 1er tour avec 30% des votes devant le sortant macroniste Cyrille Isaac-Sibille (29%) et Clémence Luisier, candidate RN (25%). Les votes de Pascal Charmot (LR) et ses 14% feront basculer, d'un côté ou de l'autre, le deuxième tour. Et le sortant macroniste pourrait en profiter pour se maintenir au sein de cette triangulaire.

13e circonscription du Rhône

Là encore, on aura le droit à un duel entre le Rassemblement National et la gauche dans cette 13e circonscription du Rhône. Sarah Tanzili (Ensemble), et députée sortante, a annoncé dès dimanche soir son intention de se retirer pour faire barrage au RN, arrivé en tête avec Tiffany Joncour au premier tour (36%). Victor Prandt (LFI), deuxième avec 26% des votes, devrait pouvoir profiter de ce désistement. Mais avec le report des votes du candidat LR (10%), la candidate d'extrême droite ne sera pas loin des 50% au soir du deuxième tour dimanche prochain.

14e circonscription du Rhône

Dans cette dernière circo, il ne devrait pas y avoir de suspense. Idir Boumertit (LFI) est arrivé largement en tête avec 49% des votes devant Cédric Mermet (RN) et ses 28%. Reste à savoir ce que fera le candidat de la majorité présidentielle, arrivé en 3e position avec 15% des votes. Avec ou sans désistement, le sortant Boumertit devrait s'imposer et conserver son siège, tant son avance de 20 points sera insurmontable pour son adversaire d'extrême droite.