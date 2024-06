"Il faut faire barrage au RN" : la gauche lyonnaise se mobilise

Unanimement, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV) et le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael (PS), appellent tous les trois à faire barrage au parti de Marine Le Pen.

Sans surprise, les dirigeants des principales collectivités de l'agglomération lyonnaise appellent à faire barrage aux candidats du parti d'extrême droite. Bruno Bernard (EELV), le président de la Métropole de Lyon est clair : "le plus probable c'est que le RN remporte les élections dimanche prochain. Il est maintenant tout à fait possible qu'ils aient une majorité absolue. Je me projette d'une façon très simple : j'appelle tous les démocrates, tous les citoyens à voter contre le RN quel que soit l'adversaire en face, qu'il soit du Front Populaire, qu'il soit macroniste, qu'il Républicain.

Il faut faire barrage au RN pour l'empêcher de diriger le pays dans huit jours. Entre un pays difficilement gouvernable et un pays dirigé par l'extrême droite, je n'ai aucun doute, il faut faire barrage à l'extrême droite. L'extrême droit au pouvoir, ça va être l'attaque des libertés publiques, des services publics, la fin de toute politique en faveur du climat, c'est l'attaque des binationaux et donc des problèmes pour toutes nos entreprises pour trouver des employés. C'est le chaos complet le RN. Il faut lui faire barrage."

Grégory Doucet : "C'est d'abord la démocratie et la République qu'il faut sauver"

Même son de cloche pour Grégory Doucet (EELV), le maire de Lyon : "Il faut d'abord se réjouir du taux de participation à Lyon qui est très élevé. C'est une bonne nouvelle. Je déplore que le RN soit arrivé en tête dans la pays. Lyon, fidèle à son titre de capitale de la Résistance, a démontré que l'on pouvait mettre un frein au RN. La première bonne nouvelle c'est aussi l'élection de Marie-Charlotte Garin (EELV) dans la 3e circonscription avec plus de 51% des voix, réélues directement dès le 1er tour. Pour les autres, il nous reste une semaine pour faire campagne et continuer à convaincre pour avoir à Lyon, quatre députés du Nouveau Front Populaire qui nous représentent à l'Assemblée nationale. La priorité c'est d'abord de faire barrage à l'extrême droite.

Bien évidemment, lorsque les candidats du Nouveau Front populaire ne sont pas en situation de gagner, ils doivent laisser leur place. C'est d'abord la démocratie et la République qu'il faut sauver, qu'il faut garantir. Il y a beaucoup de triangulaires, bienheureux celui qui peut dire à quoi ressemblera demain. Il y a un travail à mener cette semaine. Mettons toute notre énergie pour faire barrage au RN."

"Je suis combatif mais aussi très inquiet"

Cédric Van Styvendael (PS), le maire de Villeurbanne lance aussi : "Il n'y a aucun triomphalisme ce soir. Au vue des résultats du RN, nous sommes tous très inquiets. Par contre ce que je note c'est que les Français et les Françaises sont responsables. Lorsqu'il y a des enjeux, ils votent. Ils votent avec leur cœur, parfois avec leur colère, mais au moins ils votent. C'est un fragile espoir qu'il faut continuer à entretenir. Charge à nous de convaincre que le vote de la colère, le vote de la peur, le vote de la dénonciation des autres, de la ségrégation, ce n'est pas le bon vote. Par contre, on ne doit pas faire la leçon aux électeurs. Ils ont voté, ils nous ont dit des choses, il faut les entendre. Côté Front Populaire, moi j'avais dit que j'étais très heureux de faire cette campagne parce que les valeurs étaient claires, et ce soir, l'ensemble des responsables du Nouveau Front Populaire ont été très clairs : si on est en troisième position, on se désiste, on ne discute pas, on fait barrage au RN. J'aimerais sincèrement que les autres formations républicaines aient la même responsabilité que nous, qu'elles arrêtent de nous comparer au RN, de mettre un signe égal entre le RN et le Nouveau Front populaire. C'est irresponsable et le résultat c'est ce que l'on voit ce soir, des gens qui ont la trouille, qui sont tétanisés, et ce n'est pas raisonnable de la part des forces républicaines. Nous sommes dans un ville, dans une métropole où on a toujours su discuter à droite et à gauche. Il faut que l'on retrouve cet état d'esprit sinon on va au devant de graves dangers. Sincèrement, ce soir je suis combatif mais aussi très inquiet."

