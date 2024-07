Humour : Delphine Delepaut, qui l’aime la suive !

À la fournaise du festival off d’Avignon, où se produisent des dizaines d’humoristes, Delphine Delepaut a préféré Lyon, sa ville, et surtout l’espace Gerson (dont la clim évite de subir les effets d’éventuelles chaleurs caniculaires, qui paraîssent cependant peu probables à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Elle jouera durant tout le mois de juillet, du mercredi au samedi, son dernier spectacle, Suivez-moi ! Un one woman show hanté par de singuliers personnages, dont les noms sont déjà tout un programme : Mélissa Titpeste, Christine Cégété, Félix Felguet, Rasta Bonheur et Roger Céhères.

Alliant légèreté et profondeur, stand-up et caricatures, elle s’amuse à nous livrer sa vision de l’amour, des enfants, du travail… et à pointer l’absurdité du monde. Dotée d’une énergie inépuisable et d’un don étonnant pour se glisser dans la peau d’improbables hurluberlus, la comédienne devrait séduire un large public. Affaire à suivre donc…

Suivez-moi ! – Du 3 au 27 juillet à l’espace Gerson