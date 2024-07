Trenitalia renforce la ligne Lyon-Paris durant la période estivale

(Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

À l'approche des Jeux Olympiques, la compagnie ferroviaire italienne proposera six allers-retours quotidiens entre Lyon et la capitale.

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, Trenitalia annonce le renforcement de l'axe Lyon-Paris cet été. Du 15 juillet au 11 août, la compagnie italienne proposera ainsi six allers-retours quotidiens au lieu de cinq.

Un prix de départ à 23 euros

Face à la concurrence, Trenitalia mise sur la flexibilité de ses billets. Tous les billets resteront échangeables sans limite et gratuitement jusqu'au départ du train. Sous réserve toutefois d'un possible ajustement tarifaire. Les clients ont également la possibilité d'annuler leurs billets et de se faire rembourser jusqu'au départ, moyennant une retenue de 20%.

La compagnie propose d'ailleurs un prix de départ unique de 23 euros en classe standard, applicable sur toutes ses lignes. Une stratégie tarifaire visant à rendre les voyages en train plus accessibles et attirer toujours plus de voyageurs.

Lire aussi : JO 2024 : le réseau TCL se prépare à accueillir les matchs de football à Lyon