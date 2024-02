À Lyon, le projet de tramway T9 reconnu d'utilité publique

La préfecture du Rhône a reconnu lundi 26 février l’utilité publique du projet (DUP) de la ligne de tramway T9. Les travaux d’infrastructures devraient débuter "mi-2024."

Après une phase de concertation et une enquête publique lancée le 4 septembre dernier et qui s'est tenue jusqu’au 3 octobre 2023, mobilisant plus de 1 400 personnes, la préfecture du Rhône a finalement acté l’utilité publique du projet (DUP) de tramway T9 ce lundi 26 février.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, s’est félicité dans un communiqué publié ce mercredi matin "de cette nouvelle étape déterminante dans le déroulement du projet. C’est aussi une grande satisfaction pour toutes les équipes investies sur ce projet et à terme pour l’ensemble des habitants à qui l’on va pouvoir offrir de nouvelles solutions de mobilités."

Lire aussi : Le tram T9 va traverser Vaulx-en-Velin dès 2026 : "la vie des Vaudais va être transformée"

Le début des travaux "mi-2024"

La future ligne de tramway T9, dont les travaux d’infrastructures devraient débuter "mi-2024" annonce Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun dans la métropole de Lyon, reliera donc par douze stations Vaulx-en-Velin - La Soie jusqu’à Charpennes, en passant par Saint-Jean ou encore le quartier du Mas-du-Taureau.

Pour le moment, des travaux "préparatoires" sont actuellement réalisés afin de "déplacer, rénover ou remettre en conformité les réseaux souterrains d’assainissement des eaux usées, d’eau potable, de gaz, électricité de chauffage urbain", précise toujours Sytral Mobilités. Au total, le coût de construction du tramway T9 s’élève à 290 millions d’euros.

Lire aussi : Future ligne T9 à Vaulx : quels aménagements aux abords du tram ? La concertation continue