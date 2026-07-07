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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et une chaleur caniculaire à Lyon ce mardi

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 7 juillet, avec un mercure qui pourrait atteindre les 37 degrés.

    Il va faire chaud, même très chaud, ce mardi 7 juillet à Lyon. Sous un ciel de nouveau bleu tout au long de la journée, malgré quelques cirrus, la chaleur va devenir caniculaire au cours de la journée.

    Si ce matin le mercure affiche 17 degrés, le thermomètre va s'envoler dans l'après-midi pour atteindre 37 degrés. Un thermomètre qui ne devrait pas redescendre la nuit prochaine puisqu'il fera jusqu'à 24 degrés.

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