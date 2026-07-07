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JEFF PACHOUD / AFP

Canicule à Lyon : l'État ouvre 100 places d'hébergement d'urgence pour les plus vulnérables

  • par LR

    • Face au nouvel épisode de fortes chaleurs qui s'installe sur le Rhône, l'État active dès ce mardi un dispositif d'urgence pour mettre à l'abri les personnes les plus fragiles, avec 100 places d'hébergement mobilisées.

    Alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'installe sur le Rhône, la préfecture renforce son dispositif de protection des personnes vulnérables. Dès ce mardi après-midi, 100 places d'hébergement d'urgence seront ouvertes dans deux gymnases lyonnais, gérés par la Croix-Rouge et la Fondation Armée du Salut. Des capacités supplémentaires doivent être déployées dès mercredi en fonction de l'évolution de la situation.

    Ces structures accueilleront les personnes orientées par le 115 entre 16 heures et 10 heures. Aucune admission directe ne sera possible. Ce dispositif complète les maraudes renforcées menées par la Croix-Rouge, Alynea et la Protection civile, ainsi que l'élargissement des horaires des accueils de jour.

    Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, réunira par ailleurs les maires du département et de la métropole de Lyon afin de coordonner la gestion de cet épisode caniculaire. "Les services de l'État sont déjà mobilisés sur tous les fronts : mise à l'abri, risque de feu de végétation... ", souligne-t-il.

    La préfecture rappelle enfin les consignes de prévention : boire régulièrement, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles.

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