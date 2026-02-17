Deux hommes interpellés à Lyon après un vol à la roulotte

Deux individus ont été interpellés samedi14 février quai Rambaud, dans le 2e arrondissement de Lyon, après que la police a été alertée par des riverains.

C’est un riverain qui a alerté la police aux alentours de 20 heures, samedi 14 février, après avoir aperçu deux individus au comportement suspect. Ils étaient en effet autour d’une voiture garée sur le quai Rambaud, dans le 2e arrondissement de Lyon, et récupéraient visiblement quelque chose dans le véhicule, rapportent nos confrères du Progrès.

Alertée, la police s’est alors rendue sur place, avant que les deux suspects ne prennent la fuite en scooter et ne jettent un sac au loin. Interpellés, les deux hommes de 32 et 39 ans sont un SDF et une personne en situation irrégulière. Ils ont été placés en garde à vue. Le sac dérobé appartenait bien au propriétaire de la voiture vandalisée.

Les deux hommes ont été présentés à un juge lors d’une comparution immédiate lundi 16 février.