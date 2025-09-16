Transavia annonce deux nouvelles destinations au départ de Lyon

A compter de ce printemps, les voyageurs pourront profiter de deux nouvelles destinations aériennes opérées par Transavia au départ de Lyon : Izmir (Turquie) et Catane (Sicile).

Alors que la saison estivale touche à sa fin, la compagnie aérienne low-cost Transavia met déjà le cap sur 2026. A partir du printemps prochain, la compagnie desservira deux nouvelles destinations au départ de Lyon : Izmir en Turquie et Catane en Sicile.

Izmir sera desservie un dimanche par semaine à compter du 5 avril. Pour Catane, il faudra être plus patient et attendre le 18 juillet afin d'emprunter l'avion depuis Lyon. A partir de cette date, un vol par semaine sera opéré par la compagnie le samedi.

Ces nouvelles liaisons renforcent l'offre actuelle, établie à 35 destinations accessibles depuis Lyon.

