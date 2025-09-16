Actualité
(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Le match de l'OL face à Berne ne sera pas diffusé en France à cause d'un sponsor

  • par Vincent Guiraud

    • Le match opposant l'Olympique Lyonnais aux Young Boys de Berne qui aura lieu le 22 janvier prochain ne devrait pas être diffusé en France. La faute au sponsor maillot de l'équipe suisse.

    Les supporters de l'OL vont faire grise mine le 22 janvier prochain. C'est à cette date que les joueurs de Paulo Fonseca se déplacent sur la pelouse des Young Boys de Berne, pour le compte de la 7e journée de la phase de poule de Ligue Europa. Cette rencontre ne devrait pas être diffusée en France, selon nos confrères de L'Equipe. La faute au sponsor maillot du club suisse, "Plus500". Cette société propose un service d'investissement portant sur des contrats financiers classés très risqués par l'Autorité français des marchés financiers (AMF).

    Depuis une loi de 2016, la publicité pour ce type de société est interdite dans l'Hexagone dans les compétitions sportives. La saison dernière déjà, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait épinglé le groupe Canal + pour la diffusion en Ligue des champions des matchs des Young Boys. En cas de non respect de la loi, les diffuseurs s'exposent à une amende pouvant monter jusqu'à 100 000 euros.

    Sollicitée par nos confrères de L'Equipe, Canal + confirme qu'il ne devrait pas diffuser les rencontres de Berne, tout en expliquant avoir contacté l'UEFA pour tenter de trouver une solution. Les supporters de l'OL devront donc trouver une autre solution, s'ils veulent suivre la rencontre des Lyonnais face à Berne.

