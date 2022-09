Train et car, Jean-Michel Aulas affiche sa priorité pour les déplacements de l’OL

Au lendemain de la polémique créée par les réactions de Kylian Mbappé et Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, à une question sur les modes de déplacement du club, le patron de l’Olympique Lyonnais a affiché la priorité de sa maison en la matière.

En tournant en dérision la question d’un journaliste sous les éclats de rire de son joueur Kylian Mbappé, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a ouvert la porte à une vaste polémique lundi 5 septembre. Interrogé sur la possibilité du club de recourir au train plutôt qu’à l’avion pour ses déplacements, le coach parisien avait préféré botter en touche en déclarant hilare "Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile".

Une séquence qui est immédiatement devenue virale, suscitant des réactions outrées alors que quelques heures auparavant le président de la République appelait les Français à la sobriété énergétique en raison de la crise de l’énergie. La maire de Paris Anne Hidalgo, le maire de Marseille Benoit Payan, les ministres de l'Economie et des Sports et de nombreux élus écologistes lyonnais... Tous ont fustigé la désinvolture du coach et de l'attaquant du PSG sur un sujet, le changement climatique, devenu ultra sensible après un été 2022 marqué par trois canicules.

"On se doit d’être exemplaires"

Interrogé sur le sujet en marge de la pose du premier siège de la future Arena de l’OL à Décines, Jean-Michel Aulas a confié la position du club lyonnais en la matière. "On a déjà introspecté tous ces sujets en interne. Mais sur le plan de l’équipe de l’OL, on aura déjà un certain nombre de déplacements effectués en cars, a annoncé le président lyonnais aux médias dont notre site partenaire Olympique-et-Lyonnais. J’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements notamment vers Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train".

Celui qui fait le choix de céder l’OL à l’américain John Texto estime faire "partie des entrepreneurs qui essayent d’avoir une vision sociale et environnementale", et que le sujet de l’écologie "doit être respecté et, qu’en tant que grands sportifs et entrepreneurs, on se doit d’être exemplaires".

