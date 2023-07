Trafic très chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes vendredi 28 juillet

La circulation devrait être très difficile en ce dernier week-end du mois de juillet sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes. À commencer par ce vendredi après-midi, classé en orange.

C’est le fameux week-end du grand chassé croisé estival entre les juillettistes et les aoûtiens. Pendant 48 heures, à compter de ce vendredi 28 juillet et jusqu’à samedi soir, les routes devraient être très chargées à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. La journée de ce vendredi a été classée orange par Bison Futé dans le sens des départs et des retours et celle de samedi est en rouge dans le sens des départs.

Éviter l'A7 autant que possible

Ce vendredi après-midi, il est ainsi conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 14 à 21 heures, dans les deux sens de circulation. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera également difficile tout au long de la journée.

Samedi, les conditions de circulation se compliquent encore. Il faudra, dans la mesure du possible, éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 6 à 19 h. Un fort trafic est aussi prévu en direction de l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc tout au long du week-end.

Dimanche, Bison futé hisse le drapeau vert dans l'ensemble de la France.