Trafic routier : journée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Les routes de la région seront saturées ce week-end en raison d'un pic dans départs et retours de vacances dans les trois zones. Bison Futé recommande d'éviter l'A40 et l'A43.

Il faudra faire preuve de patience pour rejoindre les pistes de ski. Bison Futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes en ce samedi 24 février. En raison des vacances scolaires, le trafic sera difficile dans le sens des départs.

"Des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues sur les axes desservant les stations de sport d’hiver", précise Bison Futé. Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée en particulier les autoroutes A40 et A43.

Le week-end est marqué par un pic de départs et retours de vacances dans les trois zones.

Source : Bison Futé

Dans le sens des départs, le trafic sera saturé entre 11h et 18h sur l'axe Mâcon-Annemasse, et entre 9h et 16h sur l'axe Lyon-Chambéry.

La situation devrait revenir au vert demain, dans les deux sens.