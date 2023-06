Trafic de titres de séjour, un agent préfectoral écroué en Isère

Soupçonné d'avoir mis sur un pied un trafic de titres de séjour, pour un gain de plus de 7 millions d’euros, un agent préfectoral de l’Isère et cinq complices présumés ont été écroués.

En ce début de semaine, la préfecture de l’Isère est secouée par une affaire de trafic de titres de séjour. Lundi, le parquet de Lyon a annoncé avoir placé en détention provisoire un agent préfectoral, suspecté d’avoir trempé dans un vaste trafic. Cet agent, "affecté au bureau du droit du séjour, générait la production et la délivrance indue de titres de séjour, prenant ensuite le soin d'effacer les fonds des dossiers créés pour ne laisser aucune trace", a expliqué le parquet.

Plus de 250 titres de séjour édités

Depuis 2020, "plus de 250 titres de séjour" ont ainsi été édités, "la plupart des bénéficiaires étant algériens ou tunisiens", a ajouté le parquet, rapporte l’AFP. De même source, on apprend également que "le tarif pouvait atteindre 35 000 euros pour une carte de résident de 10 ans", alors que le montant des gains généré par ce trafic pourrait être évalué "à plus de 7 millions d’euros".

L’agent interpellé et placé en détention provisoire est suspecté d’avoir collaboré avec deux réseaux "installés dans la région grenobloise", qui étaient chargé de gérer "le recrutement des clients", "assuraient le suivi des commandes et recevaient les paiements, dont ils rétrocédaient une partie à l’agent".

12 personnes interpellées

Les perquisitions menées le 6 juin par les enquêteurs ont conduit à l’interpellation de 12 personnes et à la saisie de plus 300 000 euros en liquide, plus de 400 000 euros sur des comptes bancaires et des véhicules évalués à plus de 175 000 euros. Parmi les personnes interpellées, sept ont été mises en examen et six ont ensuite été placées en détention provisoire, dont l’agent préfectoral incriminé.

L’information judiciaire ayant conduit à ce coup de filet avait été ouverte en janvier, notamment pour fourniture frauduleuse de documents administratifs par un chargé de mission de service public et blanchiment en bande organisée. Elle faisait suite à une dénonciation de la cellule fraude la préfecture de l'Isère adressée au parquet de Grenoble en octobre 2022.