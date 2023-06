Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages

Ce mardi 20 juin, l’Ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être touché par des orages. Six départements dont le Rhône seront placés en vigilance jaune cet après-midi.

Le risque d’orages se poursuit ce mardi 20 juin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et s’étend à deux autres départements de l’Ouest du territoire. Cet après-midi, six des douze départements de la région, dont le Rhône seront placés en vigilance jaune par Météo France à l’approche d’une perturbation.

14 heures à minuit : Cantal, Puy-de-Dôme, Allier

16 heures à minuit : Rhône, Loire, Haute-Loire,

De la grêle attendue dans la région

Parmi les six départements placés en vigilance jaune, selon les prévisions de Météo France, le Rhône devrait être relativement épargné par les orages. À 9 heures, aucun orage n’était d’ailleurs annoncé autour de Lyon ou de Villefranche-sur-Saône. En revanche, il n’en va pas de même du côté de Saint-Étienne (Loire), Aurillac (Cantal), Vichy (Allier) ou encore Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Localement et selon les villes, des orages sont notamment attendus dès 15 heures et se poursuivront jusqu’à 5 heures du matin mercredi. Par endroit, à partir de 18 heures et jusqu’à 23 heures, ils pourraient s’accompagner d’épisodes de grêle et de fortes rafales de vent pouvant atteindre 65 km/h. Prudence donc. D’autant que, comme à Aurillac, les cumuls de précipitations pourraient être important atteindre 20 millimètres sur la journée.