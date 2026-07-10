Canicule à Lyon : les loisirs en intérieur séduisent les familles en quête de fraîcheur

Alors que la métropole lyonnaise suffoque sous une nouvelle vague de chaleur, les sites de loisirs climatisés voient leur fréquentation évoluer. À Mini World Lyon, les visiteurs restent plus longtemps et recherchent avant tout... un peu de fraîcheur.

Alors que Lyon traverse un épisode de canicule exceptionnel avec des températures dépassant régulièrement les 36 °C, les lieux de loisirs climatisés attirent de plus en plus de visiteurs. C'est le constat dressé par Mini World Lyon, qui observe un changement des habitudes de son public.

Le parc de miniatures indique que les recherches sur son site internet pour savoir s'il est climatisé ont bondi de 900 % ces derniers jours. Même tendance au téléphone, où la question revient systématiquement. Les visiteurs ne viennent plus seulement découvrir les maquettes animées : leur temps de présence a doublé, profitant de plusieurs heures dans un environnement tempéré.

Mini World a d'ailleurs renforcé ses stocks de boissons fraîches pour faire face à cette demande. Le parc nuance toutefois l'impact positif de la canicule sur son activité, rappelant que de nombreux Lyonnais quittent la métropole l'été et que les fortes chaleurs limitent aussi les déplacements. Les sites climatisés font néanmoins partie des rares exceptions qui tirent leur épingle du jeu.