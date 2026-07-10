Entre vin et cinéma, le Festi’ Lumière débarque dans le Beaujolais

C’est au beau milieu des vignobles de Loron que l’association Château en Beaujolais en partenariat avec l’Institut Lumière de Lyon, se prépare à trois soirées de cinéma en plein air, le tout, accompagné de vins du domaine hôte dans une ambiance bucolique et résolument épicurienne.

Le week-end du 23 au 25 juillet, le Château Bellevue, ancienne propriété de la famille Lumière, célèbrera la rencontre entre cinéma et culture viticole, deux univers qui animent l’histoire de la demeure et du Beaujolais depuis des siècles.

Chaque soir, à partir de 21h45, le parc du château se transformera en cinéma en plein air pour des projections de films cultes et internationaux après une dégustation des vins de la région dès 18h suivie d’un apéritif dinatoire pour éveiller tous les sens. Pour prolonger l’expérience, les vins seront proposés à la vente au cours de la soirée.

Une programmation internationale qui fait voyager

Au programme du jeudi 23 juillet, Some Like It Hot (Certains l’aiment chaud) (1959) de l’Américain Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis. Un film qui retrace le destin de deux musiciens témoins d’un règlement de comptes. Pour fuir, ils se travestissent et rejoignent un orchestre féminin. Ici, Wilder combine avec audace meurtre et comédie et donne naissance à son plus grand succès.

Femmes au bord de la crise de nerfs (1988)

Vendredi ensuite, l’Espagne sera mise à l’honneur avec Mujeres al borde de un ataque de nervios Femmes au bord de la crise de nerfs (1988). Signé Pedro Almodóvar, cette comédie pop aux couleurs flamboyantes raconte le jour où Ivan quitte Pepa en lui laissant un bref message sur son répondeur. Tous deux comédiens de doublage pour Hollywood, ils vivaient pourtant une idylle passionnelle. Pepa cède tour à tour à l’angoisse, à la jalousie et à la colère et se lance à la poursuite d’Ivan.

Enfin, pour une dernière soirée, un film plus contemporain et oscarisé en 2019 et sacré meilleur film sera célébré : Green book : Sur les routes du Sud (2018) de Peter Farrelly, un road-movie sensible basé sur une histoire vraie. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger Don Shirley, un pianiste noir renommé, lors d’une tournée de concerts…

Les trois projections seront proposées en version originale sous-titrée en français (VOSTFR)

Le Festi’ Lumière Château Bellevue, Domaine Loron (Villié-Morgon, Beaujolais) les 23, 24 et 25 juillet 2026 à partir de 18h. Tarifs : 20€/personne et 12€ pour les 12-18 ans.

+ d’infos et réservation : chateau-bellevue.fr