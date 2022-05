Le Sytral a annoncé ce lundi 16 mai un nouveau projet pour l'ouest : le TEOL (le tramway express de l'ouest lyonnais). Un tram souterrain pendant 3km, sous le 5e arrondissement de Lyon. Objectif fin des travaux : 2031.

Comme annoncé ce lundi matin par Lyon Capitale, le Sytral a annoncé ce lundi après-midi un nouveau projet pour l'ouest lyonnais : un tramway express de l'ouest lyonnais (nommé pour l'instant le TEOL) entre Tassin-Alaï et Lyon-Jean Macé.

Le projet de métro E, entre Tassin et Lyon, a lui été abandonné, jugé "trop cher" par le Sytral. Le projet de métro entre Tassin et Bellecour était estimé entre 1,2 milliard et 1,4 milliard d'euro et celui entre Tassin et Part-Dieu est estimé à 2 milliards d'euros.

Le tram express de l'ouest lyonnais :

un tram express, souterrain sur 3 km entre Ménival et les Quais de Saône, sous le 5e arrondissement. Sinon il est en surface à Tassin et à Lyon 2e.

un tracé qui irait de Tassin Alaï à Lyon Jean Macé, d'environ 6,5km

plusieurs options possibles du tracé, notamment en souterrain. L'une passerait pas Saint-Irénée, l'autre par Charcot. Les alternatives doivent être déterminées lors de la phase de concertation.

un nouveau viaduc sur la Saône

le coût est estimé à 700 - 750M d'euros

la mise en service est espérée en 2031

une concertation aura lieu en 2023

45 000 et 60 000 voyages/jours attendus

"Les stations de tram souterrain ressemblent à des stations de métro", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral.

