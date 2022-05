Les élus de la Métropole de Lyon ont voté ce lundi 16 mai, pour l'augmentation du budget alloué au fonds de solidarité logement. L'objectif : venir en aide aux ménages les plus précaires.

Le verdict est tombé en début d'après-midi lundi 16 mai. La Métropole de Lyon va accorder 1 million d'euros supplémentaire pour aider les ménages les plus précaires. Le fonds de solidarité logement (FSL) permet d'obtenir une aide pour accéder à un logement, à l'eau ou à l'énergie.

"La crise économique et sociale découlant de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fragilisé encore plus les ménages dans leur accès au logement. Consciente de ces difficultés, la Métropole a choisi d’augmenter de manière significative l’enveloppe allouée au FSL. Avec une hausse de 17 % sur le budget global, l’objectif est d’éviter la précarisation des ménages les plus modestes", se félicite Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’habitat, au logement social et à la politique de la ville.

2 500 personnes à la rue dans la Métropole de Lyon

Chaque année, le fonds de solidarité logement agit pour aider les grands lyonnais à vivre face aux difficultés particulières, "en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions de vie". Que ce soit la prise en charge des frais d’assurance habitation, des frais de déménagement ou encore la résorption des impayés locatifs, la Métropole de Lyon s'engage à soutenir et aider les ménages précaires grâce à cette augmentation de subvention.

Le budget voté ce lundi prévoit également le soutien à des associations d’insertion et d’inclusion par le logement.

Pour rappel, Lyon compte 400 personnes qui vivraient dans la rue, et elles sont entre 2500 et 2800 dans la Métropole de Lyon, avait affirmé Sandrine Runel, adjointe aux solidarités et à l'inclusion, en octobre dernier.

Lire aussi : La Ville de Lyon s'engage pour les personnes sans-abri, sous l’œil de la fondation Abbé Pierre