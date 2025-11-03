De la pluie avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

Ce lundi 3 novembre marquera le retour du soleil à Lyon après une matinée humide, sous des températures de saison.

Pour débuter cette première semaine du mois de novembre, et alors que ce lundi 3 novembre les écoliers font leur retour à l'école, le début de journée s'annonce humide avec quelques ondées prévues toute la matinée. Un temps pluvieux avant le retour du soleil dans l'après-midi avec des éclaircies qui s'élargiront jusqu'en soirée.

Côté températures il fait 8 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison.