Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
De la pluie avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce lundi 3 novembre marquera le retour du soleil à Lyon après une matinée humide, sous des températures de saison.

    Pour débuter cette première semaine du mois de novembre, et alors que ce lundi 3 novembre les écoliers font leur retour à l'école, le début de journée s'annonce humide avec quelques ondées prévues toute la matinée. Un temps pluvieux avant le retour du soleil dans l'après-midi avec des éclaircies qui s'élargiront jusqu'en soirée.

    Côté températures il fait 8 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison.

