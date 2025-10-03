Toujours aussi solide, l'OL s'impose face à Salzbourg et poursuit son sans faute

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé jeudi soir sur la pelouse du Groupama Stadium face au RB Salzbourg (2-0). Une deuxième victoire en deux match de Ligue Europa pour une formation toujours aussi solide défensivement.

Ca commence a devenir très sérieux. Pour la 7e fois en 8 matchs cette saison toutes compétitions confondues l'Olympique Lyonnais s'est imposé sans encaisser le moindre but. Jeudi soir, sur la pelouse d'un Groupama Stadium tout à sa joie de retrouver l'Europe, les hommes de Paulo Fonseca ont pris le meilleur sur le RB Salzbourg au terme d'un match sérieux (2-0).

Avec Martin Satriano en pointe et Pavel Sulc en numéro 10, plusieurs cadres de l'OL avait été laissés au repos pour cette deuxième rencontre européenne de la saison (Merah, Morton, Fofana, Maitland-Niles). Très rapidement à sa main dans le match et bien aidé par une équipe de Salzbourg trop tendre, l'OL a rapidement obtenu un penalty pour une main de Kjaergaard sur une frappe du jeune Mathys de Carvalho. Mais Pavel Sulc a manqué sa frappe, laissant un peu de répit au gardien autrichien.

C'est finalement Martin Satriano, quelques minutes plus tard qui a ouvert la marque pour les Lyonnais, de la tête, après un centre parfait d'Adam Karabec (1-0, 11e). Un premier but sous ses nouvelles couleurs pour l'ancien Rennais. Le match s'est alors disputé sur un faux rythme, permettant aux visiteurs de parfois se montrer dangereux.

Mais Lyon avait trop de marge ce jeudi et une qualité collective bien supérieure à son adversaire. Peu avant l'heure de jeu, Ruben Kluivert (2-0, 56e), sur une nouvelle offrande de Karabec, a permis à l'OL de se mettre définitivement à l'abris, et de gérer tranquillement la fin de match.

Une victoire qui permet aux Rhodaniens de s'installer dans le peloton de tête en Ligue Europa, une semaine après leur succès d'ouverture face à Utrecht (1-0). Un nouveau match qui vient confirmer le très bon début de saison des coéquipiers de Corentin Tolisso, devenus l'une des équipes les plus solides d'Europe.