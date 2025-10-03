Un vendredi entre nuages et éclaircies à Lyon, seulement 17 degrés attendus

C'est une journée maussade, alternant entre nuages et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 3 octobre 2025.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps ne sera pas au beau fixe à Lyon. Des nuages abondants seront présents tout au long de la journée à l'avant d'un front pouvant donner quelques gouttes, surtout la nuit prochaine.

Côté températures, il fait seulement 6 degrés ce vendredi matin et le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.