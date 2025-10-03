Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon
© Manon Millet

Un vendredi entre nuages et éclaircies à Lyon, seulement 17 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée maussade, alternant entre nuages et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 3 octobre 2025.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps ne sera pas au beau fixe à Lyon. Des nuages abondants seront présents tout au long de la journée à l'avant d'un front pouvant donner quelques gouttes, surtout la nuit prochaine.

    Côté températures, il fait seulement 6 degrés ce vendredi matin et le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

    Toujours aussi solide, l'OL s'impose face à Salzbourg et poursuit son sans faute

