L'Union des métiers et industries de l'hôtellerie du Rhône dénonce les mobilisations des syndicats contre la réforme des retraites et demande au gouvernement de réactiver le chômage partiel.

Dans un communiqué publié ce mercredi 22 mars, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie demande au gouvernement la réactivation du chômage partiel. "Le conflit autour de la réforme des retraites est en train d’impacter fermement tout le secteur" des cafés, restaurants, hôtels et discothèques.

L'Umih dénonce la stratégie des syndicats

L'Umih du Rhône explique que les professionnels du secteur "ne veulent pas être les victimes collatérales de cette lutte sociale", déjà touchés selon l'Umih par des factures d'électricité multipliées par cinq, et une augmentation de 30 % du coût des matières premières.

"L’Umih du Rhône condamne fermement l’appel des syndicats majoritaires

du pays à saccager l’économie pour arriver à leurs fins. Elle dénonce le manque de réalisme et de responsabilité des députés, estimant que leur rôle est de défendre les intérêts du peuple et non d’emmener une partie de celui-ci à la faillite, et demande donc que cesse l’appel au blocage du pays", poursuit le communiqué.