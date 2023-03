Lyon : l'électricité coupée à l'Hôtel de Région par des manifestants

Ce mercredi 22 mars, des manifestants opposés à la réforme des retraites ont coupé l'électricité de l'Hôtel de Région à Lyon.

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans les rues de Lyon pour protester contre l'adoption de la réforme des retraites, les salariés du secteur de l'énergie et les ont manifesté leur mécontentement ce mercredi 22 mars. Entre midi et deux, une centaine de manifestants arborant des drapeaux de syndicat a battu le pavé entre Perrache et Confluence.



Arrivés à proximité de l'Hôtel de Région, place François Mitterand, les manifestants ont privé d'électricité le bâtiment. Une action saluée sur Twitter par d'autres branches syndicales comme celle de Sud éducation, "Bravo les camarades, on lâche rien!", mais qui s'est révélée très brève.

Aujourd'hui à #Lyon : Wauquiez est dans le noir ! L'électricité a été coupée à l'Hôtel de Région. Bravo les camarades ! On lâche rien ! pic.twitter.com/aIzdvMtgLK — Sud Education 69 (@SudEduc69) March 22, 2023

Retour à la normale rapide

Contactés, les services de la Région confirment qu'il y a bien eu "une coupure de l'alimentation électrique principale, mais pas d'impact sur les activités puisque les générateurs de secours ont pris le relais. L'alimentation normale est revenue rapidement grâce à l'intervention des équipes d'Enedis".

Mise en sobriété énergétique d'un bâtiment non essentiel squatté par des prétendus Républicains, l'Hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/1GqOOzQpZE — CGT Énergie Lyon (@CgtLyonEnergie) March 22, 2023

Dès ce jeudi 23 mars, les syndicats seront de retour dans la rue, entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour, à partir de 11 heures. Avant cela, plusieurs mouvements d'extrême gauche appellent à une énième soirée de manifestation en Presqu'île. Le rendez-vous est fixé à 20 heures sur la place de Terreaux.

