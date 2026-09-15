Ultra-trail : le Haut-Savoyard Bastien Fleury abandonne après 243 km sur le Tor des Géants

Parmi les favoris du Tor des Géants, Bastien Fleury, originaire de Haute-Savoie, a été contraint à l’abandon ce mardi 15 septembre.

Le rêve d’un podium s’arrête là pour le Haut-Savoyard Bastien Fleury. Engagé sur le Tor des Géants, l’un des ultra-trails les plus exigeants au monde, le Français faisait partie des hommes de tête depuis le départ donné dimanche 13 septembre à Courmayeur, dans la Vallée d’Aoste.

Longtemps dans le top 4 du classement général provisoire, le gendarme-secouriste du PGHM de Chamonix a été contraint à renoncer peu après la base de vie de Valtournenche, après 243 km d’effort intense, alors qu’il se trouvait au pied de la montée vers le Rifugio Barmasse.

Bastien Fleury souffre d’une tendinite des muscles tibiaux, apparue après plusieurs dizaines d’heures d’effort. "À la suite d’une tendinite des muscles tibiaux, aussi soudaine que logique après 243 km d’effort, essayer de marcher est devenu plus difficile que de tenter de courir un marathon en moins de 2 heures", explique-t-il. "La course s’arrête donc ici, après 243 kilomètres et 17 000 mètres de dénivelé positif, ce qui est déjà loin d’être rien", relativise le Haut-Savoyard.

Le Tor des Géants, lui, se poursuit pour Matthis Granet, toujours en course ce mardi. Le Haut-Savoyard occupe actuellement la 41e place du classement général après avoir parcouru plus de 200 kilomètres.

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