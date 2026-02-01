Actualité
Photo d'illustration de Lyon
Photo d’illustration de Lyon © Lucile Brière

Météo : des nuages et de rares averses ce dimanche à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Les nuages domineront le ciel de Lyon ce dimanche 1er février, tandis que de rares averses sont attendues dans l’après-midi. Il fera 10 degrés au meilleur de la journée. 

    Cette première journée du mois de février s’annonce nuageuse, puis pluvieuse dans l’après-midi. Ce matin, le ciel est une nouvelle fois couvert, mais de belles éclaircies pourront être visibles dans la matinée. Côté mercure, il fait frais avec seulement 3 degrés. 

    Les nuages l’emporteront dans l’après-midi et de rares averses sont attendues. Les températures se réchaufferont toutefois puisqu’il fera 10 degrés au meilleur de la journée. 

    Rhône : un adolescent de 17 ans fauché par une voiture et évacué par hélicoptère vers Lyon

